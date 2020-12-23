«Совместное заявление, принятое 10 ноября, заложило основу для восстановления региона, мирного совместного проживания в регионе».

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на заседании в исполнительном Секретариате партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) в формате видеоконференции на тему «Великая Победа в Отечественной войне: взгляд в будущее Азербайджана и региона».

Министр отметил, что и в дальнейшем усилия будут направлены на развитие отвечающего взаимным интересам двустороннего и многостороннего сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимоуважения, привлечение дружественных стран к восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, укрепление политических и экономических позиций нашей страны на международной арене: «На основании решительной, дальновидной и успешной политики президента Ильхама Алиева мы будем продолжать усилия по устойчивому развитию нашей страны, укреплению ее позиций».

Minval.az