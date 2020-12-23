«Мы уже приступили к реализации конкретных проектов, в том числе мультимодальных транзитных и широкомасштабных инфраструктурных проектов на освобожденных от оккупации территориях».

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на заседании в исполнительном Секретариате партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) в формате видеоконференции на тему «Великая Победа в Отечественной войне: взгляд в будущее Азербайджана и региона».

Министр отметил, что будут предприняты все необходимые шаги для восстановления освобожденных от оккупации территорий, обеспечения нормальной жизни граждан на этих землях: «Как известно, за счет средств, выделенных из Резервного фонда президента, уже начато строительство автодороги Физули-Шуша и железной дороги Барда-Агдам. Мы верим, что эти проекты и проекты, которые будут осуществлены в дальнейшем, вдохнут свежее дыхание в регион. Наша страна готова к сотрудничеству с соответствующими организациями, в том числе со структурами ООН и с отдельными странами в вопросах восстановления и реконструкции, а также оказания гуманитарной помощи возвращающимся в свои дома вынужденным переселенцам. Мы можем добиться мирной и безопасной жизни, благополучия только при условии полного и взаимного выполнения международных обязательств по неприкосновенности признанных на международном уровне границ и суверенитета государств».

Minval.az