«Азербайджанская сторона решительно настроена реинтегрировать граждан армянского происхождения, проживающих в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, в социальное и экономическое пространство страны, обеспечивая без дискриминации равные права и свободы всех граждан Азербайджана независимо от их этнической и религиозной принадлежности».

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на заседании в исполнительном Секретариате партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) в формате видеоконференции на тему «Великая Победа в Отечественной войне: взгляд в будущее Азербайджана и региона».

Министр отметил, что с этой точки зрения Конституция Азербайджана обеспечивает соответствующую правовую базу: «Наши взгляды в связи с дальнейшим развитием, восстановлением и реконструкцией региона были открыто выражены главой государства, были озвучены заявления в связи с созданием в регионе новой платформы сотрудничества. Такие рамки сотрудничества и совместной работы, безусловно, могут быть полезны для всех стран региона. Рамки совместной работы могут образовывать многосторонние платформы сотрудничества с участием государств региона. Модель будущего развития региона, представленная главой государства на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 10 декабря, наглядно отразила взгляды на новый период после Победы: традиционно существуют рамки сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия, а также Азербайджан-Россия-Иран, Турция-Россия-Иран. Мы можем обобщить все эти платформы сотрудничества и представить как единую платформу. Если руководство Армении сделает правильные выводы после войны и откажется от своих необоснованных претензий, будет смотреть в будущее со здравым смыслом, то и им может быть место на этой платформе. Таким образом, в будущем риск войны в регионе будет сведен к нулю».

Minval.az