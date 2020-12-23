Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Губадлинский район.

Видео об этом было опубликовано в социальных сетях.

Встречаясь с военными в Губадлы, глава государства подчеркнул, что земли, принадлежащие Азербайджану, были возвращены войной.

«Карабах был возвращен не путем переговоров, а на поле боя. Армяне обманули нас. Посмотрите, за 27 лет армяне построили здесь себе поселение. Они увидели нашу силу. Они думали, что будут жить на наших землях вечно и бросили нам вызов. Мы сказали, что у нас закончилось терпение. Гордый азербайджанский солдат показал свою силу всему миру. Теперь мне известно, что нашу тактику ведения боя изучают в университетах ведущих стран мира. Это новинка. Это война 21 века. Мы освободили наши земли от оккупантов благодаря профессионализму, воле, национальному духу и героизму», — заявил президент.



Minval.az