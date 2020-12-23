Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю в Шуше прошла концертная программа. Концертная программа была организована культурным центром Службы государственной безопасности, пишет Репорт.

На концерте был исполнен ряд песен, в том числе «Баяты-Шираз».

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