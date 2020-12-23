Начаты работы по прокладке автомобильной дороги Горадиз-Миндживан-государственная граница с Арменией, сообщили в пресс-секретариате Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

По словам Анара Наджафли, в настоящее время ведется проектирование этой дороги.

«Раньше по этой дороге можно было попасть на территорию Армении и оттуда в Нахчыван. Однако в результате агрессивной политики соседней страны наша сухопутная дорога с Нахчываном была закрыта. После освобождения наших земель от оккупации возникла необходимость в новой дороге до Армении. Вероятно, в соответствии с пунктом, отраженном в трехстороннем заявлении, об открытии коридора в Нахчыван, в будущем эта дорога может быть продлена в направлении Нахчывана», — отметил он.

А.Наджафли также отметил, что проектируется и дорога Губадлы-Лачин, которая станет ответвлением от дороги Горадиз-Миндживан-государственная граница с Арменией.

Minval.az