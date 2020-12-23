В Азербайджане выявлено еще 2334 случая заражения коронавирусом, 4461 человек вылечился, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
46 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 2334 случая заражения коронавирусом, 4461 человек вылечился, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
46 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2020/12/23 17:17
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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