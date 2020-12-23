24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные. Ближе к вечеру в пригородах Баку выпадет мокрый снег. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег, местами интенсивный. Ночью и утром ожидается туман, будет дуть западный ветер, местами усиливаться. Температура воздуха составит ночью 1-4 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов мороза. В горных территориях дороги покроются льдом.

Minval.az