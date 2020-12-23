Усиление социальной защиты населения в Азербайджане является одним из приоритетов государственной политики.

Об этом, выступая на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Trend.

Министр отметил, что в следующем году средний размер трудовой пенсии составит 338 манатов, а пенсий по возрасту — 370 манатов.

По его словам, эти цифры больше показателей текущего года на 13%.

Minval.az