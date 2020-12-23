Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) изучили распространенные в социальных сетях кадры, на которых директор средней школы № 187 Наиля Мамедова, нарушив правила карантина, устраивает себе день рождения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, после того, как факт подтвердился, в отношении Н.Мамедовой и нескольких лиц, присутствовавших на застолье, были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы.

Отметим, в Управлении образования города Баку директору средней общеобразовательной школы №187 города Баку Наиле Мамедовой объявлены строгий выговор с последним предупреждением приказом министра образования на основании соответствующей статьи Трудового кодекса Азербайджанской Республики, она привлечена к административной ответственности за нарушение требований действующего в стране особого карантинного режима.

Minval.az