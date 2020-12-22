«Я получаю много вопросов в социальных сетях о том, какую вакцину мне сделать. Да, я обязательно вакцинируюсь, потому что верю в результаты вакцинации».

Об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Байрамлы отметил, что, если это будет соответствовать стратегии вакцинации, родители и члены семьи будут вакцинированы.

«Что касается вакцины, я буду использовать инактивированную вакцину. Потому что инактивированные вакцины тестировались годами. Это ни в коем случае не следует рассматривать как затмевающее эффективность других вакцин. Больше всего уверены в этих инактивированных вакцинах, которые воспроизводятся естественным путем, и вирус полностью уничтожается, превращается в химическое вещество и вводится в организм человека. В связи с этим я буду использовать инактивированную вакцину, которая, я абсолютно уверен, безопасна, и которую применяем уже много лет. Вакцины китайского производства из этого ряда» (цитата по Report со ссылкой на Real TV).

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