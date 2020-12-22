Международная кризисная группа (МКГ) подготовила отчет в связи с ситуацией, сложившейся после Нагорно-карабахской войны.

В отчете под названием «Улучшение перспектив примирения после Нагорно-карабахской войны» говорится, что при посредничестве России шестинедельная война в Нагорном Карабахе завершилась, но некоторые вопросы остаются нерешенными.

По мнению авторов отчета, со временем будут уточнены подробности мандата России, Москва будет играть ведущую роль в процессе.

Что касается роли Турции, то, по мнению авторов, Турция, поддерживавшая Азербайджан во время войны, готова к роли стороны, поддерживающей режим прекращения огня, но решающим аспектом нового урегулирования станет налаживание торгово-экономических связей для того, чтобы положить конец 30-летней изоляции Армении: «Москва не может добиться этого в одиночку и даже только при помощи Анкары. Для соединения частей региона потребуются новая экономическая, транспортная и коммуникационная инфраструктура, более обширные международные инвестиции и внимание. В то же время, гуманитарные мероприятия нужны не только для удовлетворения потребностей тех, кто наиболее пострадал от войны, они очень важны и для совместного проживания народов и лучшего развития региона в будущем».

Minval.az