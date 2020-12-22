Во вторник, 22 декабря, состоялся онлайн-батл по приготовлению лучшего борща между пятью членами Кабинета министров Украины, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Так, соревнование происходило между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишин, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром юстиции Денисом Малюськой.

Модератором и судьей соревнования выступил известный кулинар Евгений Клопотенко.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, такая активность крайне необходима для промоакции блюда для включения его в список нематериальной культурной ценности ЮНЕСКО. Время министры провели хорошо, резюмировал Ткаченко.

Позже ведомство опубликовало видео, в котором Евгений Клопотенко попробовал борщи участников соревнования и заявил, что победителем соревнования стал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Модератор добавл, что борщ который приготовил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко получает «приз зрительских и журналистских симпатий».





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