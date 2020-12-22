Более 300 иностранных врачей привлечены к процессу лечения больных коронавирусом в Азербайджане. Об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Государственного агентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В настоящее время в пандемических больницах работает 361 врач из Турции, России, Кубы, Китая и Италии. Иностранные медики консультируют местных специалистов по вопросам, связанным с лечением тяжелых пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 48 пандемических больниц.

Minval.az