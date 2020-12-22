Главы МИД Азербайджана и Швеции Джейхун Байрамов и Анн Линде провели встречу в формате видеоконференции.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что Байрамов и Линде обменялись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе и пунктами трехстороннего заявления президентов Азербайджана и России, а также премьера Армении по Нагорному Карабаху.

«Министры обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ в 2021 году в период председательства Швеции в организации. Собеседники также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Minval.az