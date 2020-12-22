Продолжается акция поддержки наших военных, служащих на территориях, освобожденных от оккупации.

Очередным адресом акции, проводимой по инициативе первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой Фондом Гейдара Алиева и сетью супермаркетов Bravo, стал Губадлинский район.

Представители сети супермаркетов Bravo передали нашим военнослужащим посылки.

Азербайджанские солдаты доблестно несут службу на родных землях. Обеспечение наших войск, дислоцированных на территориях, освобожденных от оккупации, находится на высоком уровне.

Minval.az