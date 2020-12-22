Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обстоятельно рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и подтвердили обоюдную готовность продолжать координацию по различным аспектам урегулирования в регионе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября — в целом последовательно выполняются. Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в числе наиболее актуальных были названы гуманитарные проблемы, связанные с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных памятников, в частности, по линии Международного центра гуманитарного реагирования.

Minval.az