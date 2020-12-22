По инициативе первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo проводят новую акцию поддержки наших военных, служащих на территориях, освобожденных от оккупации. В рамках акции с 18 декабря для солдат и офицерского состава, продолжающих военную службу на освобожденной от оккупации части Кяльбаджарского и Ходжавендского районов и в поселке Гадрут, с учетом их пожеланий, началась доставка посылок, состоящих из различных продуктов питания, средств личного ухода и гигиены.

Очередное такое мероприятие было организовано в Джебраильском районе. 22 декабря представители сети супермаркетов Bravo посетили освобожденные от оккупации территории Джебраильского района и доставили посылки нашим военнослужащим.

В настоящее время Азербайджанская армия, проявляя мужество и героизм, с победным настроем несет службу на родных землях. Продолжаются меры по дальнейшему улучшению обеспечения наших войск, дислоцированных на территориях, освобожденных от оккупации. Обеспечение военнослужащих питанием и обмундированием также постоянно сохраняется в центре внимания на высоком уровне.

Minval.az