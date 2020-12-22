Иран выражает признательность Азербайджану за активное участие и позицию в рамках ОПЕК+.

Об этом сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

По словам иранского министра, отношения между Ираном и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и будут развиваться и в будущем.

«Формат и шаги ОПЕК+ на мировом рынке нефти крайне эффективны. Надеюсь, что мы сможем сохранить цену на нефть на приемлемом уровне», — сказал Зангане.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в свою очередь отметил, что в нынешней ситуации формат ОПЕК + является наиболее подходящим механизмом, и чтобы он был еще более эффективным, его нужно расширить.

Шахбазов добавил, что в апреле проблема на нефтяном рынке была решена благодаря механизму ОПЕК +.

Minval.az