11-й президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы в Отечественной войне.

В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю героическую Азербайджанскую армию, одержавшую Победу в результате доблестной борьбы в Отечественной войне, всех моих азербайджанских братьев и Ваше превосходительство с Днем Победы.

Братский Азербайджан победоносно завершил продолжавшуюся 44 дня Отечественную войну и освободил свои земли, годами находившиеся под армянской оккупацией, что позволило нам в сложном 2020 году с гордостью отметить самое счастливое событие – День Победы.

Эта Победа, одержанная благодаря решительному лидерству Вашего превосходительства, подарила всему тюркскому миру чувство бесконечной радости и гордости. Да упокоит Аллах души почти трех тысяч наших дорогих шехидов, пожертвовавших жизнью ради этой Победы, да ниспошлет Он исцеление нашим гази.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, желаю Вам, моему дорогому брату, и Вашей семье здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – благосостояния и процветания.

Minval.az