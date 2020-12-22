Предлагается отменить статью 19 включенного в пакет бюджета Закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (Надбавки к страховой части трудовой пенсии) и как следствие этого, внести изменения в другие законы.

Как заявил депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров, предлагается увеличить сумму стипендии президента Азербайджанской Республики с 300 до 500 манатов в месяц.

К.Джафаров отметил, что, кроме того, будет выплачиваться единовременная страховая выплата в размере 11 тысяч манатов: «Каждому из детей офицеров, ставших шехидами, до достижения 18-летнего возраста будет выплачиваться в среднем 400-500 манатов (в месяц в среднем за каждого ребенка). Если у шехида не было права на получение пенсии, то каждый из членов его семьи будет получать пособие в размере 80 манатов, его дети будут освобождены от платы за обучение. Родители шехида, получающие пенсию, будут получать надбавку к пенсии в размере 93,5 манатов. Наряду с этим, семьи шехидов будут обеспечены квартирами или частными домами» (цитата по АПА).

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