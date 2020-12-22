«Это постыдно, что МГ ОБСЕ мертва сейчас. Она могла быть реально полезной площадкой».

Об этом в ходе онлайн-дискуссии организованной GCRF-Compass и Университетом ADA заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«Надо также иметь в виду, что во всех странах сопредседателей МГ ОБСЕ действует влиятельная армянская диаспора. И для меня очень странно, что сопредседатели от США и Франции появились в Баку после всего этого. И президент Алиев совершенно справедливо спросил их: «Что вы здесь делаете»? Я не вижу, как теперь они (МГ ОБСЕ) могут конструктивно работать дальше», — сказал посол (цитата по Report).

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