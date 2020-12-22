Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу.

Распоряжением президента с 1 по 30 января 2021 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.

Minval.az