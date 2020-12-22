Своими поступками и решениями они определяли судьбу сложного и неоднозначного 2020 года. Информагентство «Интерфакс-Украина» представляет победителей и неудачников уходящего года.

Победители года:

Ильхам Алиев (Азербайджан)

Реджеп Тайип Эрдоган (Турция)

Нарендра Моди (Индия)

Си Цзиньпин (Китай)

Камала Харрис (США)

Виктор Орбан (Венгрия)

Садыр Жапаров (Киргизия)

Ингрида Шимоните (Литва)

Майя Санду (Молдова)

Луис Арсе (Боливия)

Неудачники года

Никол Пашинян (Армения)

Эммануэль Макрон (Франция)

Игорь Додон (Молдова)

Александр Лукашенко (Беларусь)

Урсула фон дер Ляйен (ЕС)

Ярослав Качиньский (Польша)

Мило Джуканович (Черногория)

Хашим Тачи (Косово)

Биньямин Нетаньяху (Израиль)

Халифа Хафтар (Ливия).

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