В Азербайджане выявлено еще 2284 случая заражения коронавирусом, 4392 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
41 пациент с коронавирусом скончался.
В Азербайджане выявлено еще 2284 случая заражения коронавирусом, 4392 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
41 пациент с коронавирусом скончался.
Дата: 2020/12/22 16:43
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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