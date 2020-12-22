Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами сильные, умеренный юго-восточный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью — 4-6, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана завтра осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.

Ночью — 1-4, днем — 6-9 градусов тепла, в горах ночью — 3-8, днем — 0-3 градуса мороза.

Minval.az