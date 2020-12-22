ЗАО «AzerGold» и Центр Гейдара Алиева объявили совместный конкурс «Карабахские жемчужины» на дизайн монет, производимых из азербайджанского золота.

«Конкурс посвящен Победе Азербайджанской армии в Карабахе. Одна из основных целей в реализации данного проекта заключается в изготовлении новых монет, пропагандирующих древнюю историю, культуру, искусство и нематериальное культурное наследие Карабаха», — говорится в сообщении общества.

Конкурс начинается с 22 декабря текущего года, прием работ продолжится до 1 февраля 2021 года.

Проекты участников будет оценивать комитет жюри, состоящий из известных дизайнеров, художников и деятелей культуры. Критериями оценки станут: эстетический вид, концептуальная модель, уникальность дизайна, пригодность к производству и т д.

Первые три победителя будут вознаграждены дипломами и денежными призами (1 место – 3 тыс. манат, 2-ое место – 2 тыс. манат, 3-е место – 1 тыс. манат).

Кроме того, все проекты, допущенные к участию в конкурсе, будут выставлены на онлайн голосование на официальной странице проекта www.azergold.gift. Работе, набравшей самую высокую оценку пользователей, будет присуждена награда в размере 1 тыс. манат в дополнительной номинации зрительской симпатии.

Желающие стать участниками конкурса могут загрузить свои дизайн-проекты на официальную страничку конкурса посредством платформы www.azergold.gift/contest.

Ранее сообщалось, что «AzerGold» планирует в 2021 году провести тендер на выбор компании по изготовлению новой партии золотых и серебряных слитков и монет. Тендерная процедура запланирована на апрель.

Это будет вторая партия монет и слитков, изготовленная по заказу «AzerGold» на продажу.

Презентация первой партии слитков и монет из золота и серебра, добытых в Азербайджане, состоялась 22 февраля 2019 года. Монеты были изготовлены в трех различных дизайнах, которые отображают Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустана и узор карабахского ковра «Челеби». В дальнейшем компания планирует производство монет, отражающих различные исторические события, образцы национального искусства, памятники архитектуры и истории. Слитки весом 5, 10 и 20 грамм и монеты реализуются посредством ювелирных магазинов страны.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай, пишет Интерфака.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Minval.az