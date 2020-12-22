С декабря текущего года абоненты ОАО «Азеришыг» уже могут пополнять баланс смарт-карт электросчетчиков с помощью мобильного устройства.

Как сообщили Trend в ОАО, для пополнения баланса смарт-карт абонентам понадобится устройство под названием «card reader» («кард ридер»). Данное устройство уже можно приобрести в службах «ASAN kommunal» и «ASAN xidmət».

«Для пользователей смартфонов со входами зарядного устройства Micro-USB, Type-C и Lightning, требуется приобретение устройства с соответствующим входом. Для оплаты услуг «Азеришыг» в мобильном приложении необходимо в соответствующем разделе ввести «код абонента» или данные смарт-карты», — добавили в ОАО.

Отметим, что данные устройства («card reader») не производятся «Азеришыг». Компания «Азеришыг» является разработчиком мобильного приложения (программного решения), связанного с данным card reader.

Напомним, что в проектах ОАО также планируется интеграция технического решения, позволяющего абонентам регистрировать свои номера в мобильном приложении ОАО «Азеришыг», посредством которого в дальнейшем можно будет производить платежи через системы NFC мобильных устройств.

При этом, как говорилось ранее в сообщении ОАО, средства будут сниматься с баланса мобильного номера.

Minval.az