В Карабахе с 10 ноября в результате подрыва на минах погибли 12 мирных граждан и военных Азербайджана, еще 21 человек получили различные ранения, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве иностранных дел страны.

«Как известно, Армения в период оккупации территорий Азербайджана заминировала эти земли. С 10 ноября жертвами подрыва на мине стали 6 гражданских лиц и 6 военных Азербайджана», — отметили в МИД.

Кроме этого, различные ранения в результате подрыва на минах на освобожденных территориях получили 7 гражданских лиц и 14 военных Азербайджана.

Minval.az