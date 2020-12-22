Эксперты Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) и Внутренних войск с 15 декабря приступили к операции по обезвреживанию мин и неразорвавшихся снарядов (PHS) на посевных участках Зангиланского и Губадлинского районов.

С 15 по 21 декабря была проверена территория в 684 тыс кв м (68,4 га). 349 тыс кв м относятся к территории Зангиланского района, а 335 тыс кв м — Губадлинского района.

Были обнаружены и изъяты 23 неразорвавшихся снаряда, а также 42 пули калибра 5,45, сообщили в ANAMA.

Minval.az