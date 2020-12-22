Вследствие неуплаты стоимости природного газа, использованного сверх выделенного государством лимита (35 кубометров в месяц на каждого члена семьи) 8 772 семей вынужденных переселенцев, временно проживающих на объектах, не обеспечиваемых природным газом в индивидуальном порядке, по состоянию на 24.11.2020 года задолжали 9 560 769 манатов ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), говорится в сообщении «Азеригаз».

В настоящее время задолженность 7 189 семей, обеспеченных природным газом посредством компактных счетчиков, составляет 8 151 924 маната. Сюда же входит задолженность 6 005 семей в размере 5 696 937 манатов за расход газа в пределах лимита, стоимость которого уплачена Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Среди прочих должников: 1 465 семей, переселенных в индивидуальные квартиры, имеют задолженность в размере 1 273 635 манатов, 118 семей, обеспеченных индивидуальными счетчиками, имеют задолженность в размере 135 210 манатов.

В то же время, в результате неуплаты за использование газа в общежитиях и многоэтажных жилых комплексах, построенных в новых поселках с целью улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, по состоянию на 01.11.2020 года по 10 объектам образовалась задолженность в размере 1 164 709 манатов.

Известно, что неуплата долгов подрывает финансовую устойчивость «Азеригаза» и негативно влияет на его экономические показатели. Согласно требованию постановления Кабмина от 12 мая 2011 года об утверждении «Правил пользования газом», стоимость природного газа, использованного потребителем, в соответствии с показаниями газового счетчика должна быть своевременно оплачена газораспределительной компании.

Minval.az