Сотрудники органов внутренних дел 21 декабря выявили в общественных местах 27 активных пациентов с коронавирусом, которые нарушили требования противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимом, и были возвращены домой.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в отношении 21 человека возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время необходимые следственные действия продолжаются.

Minval.az