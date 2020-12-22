В комитете Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей состоялись слушания в формате видеоконференции на тему «Социально-психологическое обеспечение семьи и текущие проблемы» (пандемия и послевоенный период).

Как сообщили АПА в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова рассказала о некоторых проблемах в обществе, в том числе касающихся браков и разводов.

По ее словам, есть некоторые беспокоящие моменты: «Эти темы в настоящее время находятся в центре внимания общества и государства. В настоящее время в Азербайджане насчитывается более двух миллионов ста тысяч семей. К сожалению, как и во всем мире, в Азербайджане наблюдается сокращение числа браков и рост числа разводов. В текущем году пандемия COVID-19 повлияла на количество браков и разводов. Во многих странах демографический рост наблюдается с отрицательной тенденцией. Но на фоне всего этого мы увидели, что Азербайджан в эти трудные дни объединился как одна большая семья. Мы увидели сыновей, отдавших жизнь за Родину. Мы увидели родителей, которые их воспитывали. Мы увидели политическую волю и любовь президента Азербайджана к своему народу».

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