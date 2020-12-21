Советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб в Баку обсудил с руководством Азербайджана совместное оборонное производство и военное сотрудничество между двумя странами.

«Мохиб в понедельник встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил углубление двусторонних связей между Азербайджаном и Афганистаном, включая совместное оборонное производство, военное сотрудничество, транзитные коммуникации и преференциальную торговлю. Президент Алиев сказал, что в 2021 году Азербайджан откроет посольство в Кабуле», — сообщил Аппарат Совета национальной безопасности Афганистана в своем аккаунте в Twitter.

Minval.az