Минобороны обнародовало список шехидов Отечественной войны. Как сообщили в ведомстве, представлены фотографии, имена, фамилии, обновленная информация о воинских званиях и дате рождения 2802 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 декабря.

Ранее Минобороны сообщало о 2783 погибших в ходе боевых действий с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

В оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время ведутся работы по поиску около 40 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 60 лиц, личности которых не установлены.

«Информация об этом периодически будет предоставляться общественности. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Склоняем голову перед памятью наших шехидов!», — отметили в Минобороны.

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.

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