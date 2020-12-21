Задержаны члены группировки, зарегистрировавшей около 60 граждан на портале разрешений на основании фиктивных данных.

Как сообщили в пресс-службе МВД, было установлено, что заместитель заведующего компании «24 Taxı» Ягуб Гафаров и его знакомые Роман Новрузов, Парвин Рагимли, Натиг Губадов и Натиг Рзаев осуществили незаконную регистрацию граждан на портале разрешений.

Я.Гафаров за 150 манатов оформил обратившихся к ним граждан как курьеров, курьеров-водителей и водителей такси в компании, в руководстве которой он был представлен. Таким путем члены группировки, получив от каждого из примерно 60 граждан по 150 манатов, зарегистрировали их на портале «icazə.e-gov.az» на основании фиктивных документов, что дало право этим гражданам свободно перемещаться в период особого карантинного режима.

В ходе расследования было установлено, что никто из прошедших регистрацию не занимался указанными видами деятельности и предоставленные им разрешения были аннулированы в соответствующем порядке.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в связи с указанными фактами продолжаются.

Minval.az