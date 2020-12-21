«Я думаю, что, по крайней мере, следующим летом произойдет переселение части граждан в Шушу».

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения «Организация по защите памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана» Фаиг Исмаилов, находящийся с визитом в Шуше в связи с оценочными и инвентаризационными работами.

По его словам, в настоящее время остается еще немного работ по полному водоснабжению Шуши, работы в этом направлении завершаются:

«Посредством генераторов освещается весь город. В городе есть 3-5-этажные здания, которые не разрушены. Эти здания должны быть отремонтированы. Они будут легко восстановлены, и люди скоро будут переселены туда».

Minval.az