Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) внесло ясность в информацию о продаже в аптеках препаратов, предусмотренных для больных коронавирусом (COVİD-19).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в социальных сетях публикуются фотографии в связи с продажей в аптеках пакетов с препаратами для пациентов с коронавирусом, предположительно принадлежащих TƏBİB.

«Сообщаем, что эти пакеты не принадлежат TƏBİB. В результате нашего двухдневного исследования выяснилось, что упаковки препаратов, продаваемые в некоторых аптеках, были изготовлены по личной инициативе ООО «Avromed Company». Однако во время подготовки пакетов работники склада допустили ошибку. Во время упаковки сотрудник компании по ошибке поместил в пакет флаеры не ООО «Avromed Company», а хранящиеся на складе в качестве образца флаеры TƏBİB. Сразу после выявления данной проблемы лекарственные пакеты были отозваны.

Вновь доводим до вашего сведения, что TƏBİB занимается стационарным и амбулаторным лечением больных коронавирусом, включая Абшеронский район и Сумгайыт, также в других районах и городах республики. Пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому в этих районах, за счет государства, предоставляются полностью бесплатные пакеты лекарств. В случае отказа в предоставлении этих пакетов просьба сообщить об этом на круглосуточную горячую линию TƏBİB 1542 или по + 99451513-1542″, — сказали в пресс-службе Объединения.

Minval.az