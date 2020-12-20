Армянских боевиков из Алеппо, которые воевали на оккупированных территориях Азербайджана и были ликвидированы нашими ВС, похоронили в Сирии. Об этом пишет азербайджанский интернет-портал Day.Az со ссылкой на турецкое издание Yeni Şafak.

По информации издания, тела около 30 армянских боевиков, уничтоженных в Карабахе, были доставлены самолетом из Еревана на авиабазу Хмеймим, расположенную в Латакии. В последние недели они были похоронены в кварталах Сулеймания и Азизия.

Также сообщается, что эти наемники получали ежемесячную зарплату в размере $1500 за участие в Карабахской войне и им были даны всякого рода обещания со стороны руководства Армении. Режим Асада взял на себя выплату компенсаций семьям убитых в Карабахе боевиков. Свыше 30 семей получили компенсацию в размере 200 тысяч сирийских фунтов (~$159).

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