В ближайшие несколько месяцев вооруженные силы Германии получат пять новых беспилотных летательных аппаратов Heron TP. Беспилотники производства израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries могут находиться в воздухе более 30 часов, и даже при плохой погоде способны передавать на землю изображения домов, машин и людей в режиме реального времени, пишет «Немецкая волна». Министерство обороны ФРГ собиралось в ускоренном порядке оснастить новые беспилотники ракетами, способными поражать цели на земле. Планировалось, что бундестаг даст зеленый свет на покупку вооружения еще до Рождества, и Минобороны уже подготовило контракт на закупку.

Война в Карабахе изменила решение социал-демократов

Но беспилотники пока что оснащать ракетами не будут: социал-демократы — младшие партнеры консерваторов по правящей «большой коалиции» — 16 декабря отказались поддержать этот план.

«Между защитой жизни наших солдат и возможностью убийства с помощью джойстика лежит лишь тонкая грань», — заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) и подчеркнул, что такое важное решение нельзя принимать без предварительного обстоятельного обсуждения.

Один из основных аргументов, которым социал-демократы объяснили свой отказ одобрить покупку новых систем вооружения, заключался в следующем: полная «автоматизация войны», на их взгляд, опасна тем, что может устранить последние психологические барьеры, которые еще сдерживают противников, ведущих военные действия. Событием, которое заставило СДПГ изменить свою позицию, стал конфликт в Нагорном Карабахе и «война дронов», которую вели Армения и Азербайджан, заявила заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Габриэла Хайнрих (Gabriela Heinrich).

«Впервые в истории исход вооруженного конфликта решило исключительно использование беспилотников», — сказала она. Эта война, по словам Хайнрих, стала очевидным доказательством того, что дроны можно использовать как оружие нападения. И это «сместило всю систему координат», которая базировалась на убеждении, что беспилотники должны использоваться исключительно как дополнительный элемент защиты солдат наземных войск. После конфликта в Карабахе стало ясно: «необходима срочная дискуссия, учитывающая эту новую философию ведения практической войны», констатировала Хайнрих.

Тактический ход в преддверии выборов в бундестаг?

Внезапное изменение позиции СДПГ вызвало недоумение у депутатов бундестага, причем, как у сторонников, так и противников идеи вооружения дронов. И те, и другие отмечают, что дискуссия на эту тему ведется в течение долгого времени. Депутат от партии «Союз-90″/»Зеленые» Тобиас Линднер (Tobias Lindner) еще в начале декабря говорил о том, что в бундестаге звучало достаточно аргументов по этому вопросу. Линднер упрекнул СДПГ в непоследовательности: по его словам, можно быть «за» или «против» вооружения беспилотников, но пора бы определиться с выбором.

Некоторые немецкие СМИ усмотрели в смене настроений социал-демократов тактический ход: в следующем году в Германии состоятся парламентские выборы, и внезапный крен СДПГ влево может означать, что партия пытается завоевать симпатии нового электората и одновременно расчистить путь для возможной коалиции с «зелеными» и левыми, традиционно занимающими пацифистские позиции.

Глава Минобороны раздражена позицией СДПГ

На демарш партнеров по коалиции наиболее раздраженно отреагировала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kamp-Karrenbauer). Еще 9 декабря во время дебатов в бундестаге по оборонному бюджету она заявила: «Аргумент «мы не обсуждали этот вопрос» не учитывается — мы уже восемь лет обсуждаем этот вопрос».

Раздражение главы оборонного ведомства Германии вполне объяснимо: в последние месяцы Минобороны по просьбе социал-демократов неоднократно выступало инициатором дискуссий по вопросу вооружения дронов. К участию в них приглашались военнослужащие, правозащитники, политики и эксперты в области обороны.

В ходе этих дискуссий немецкие солдаты — участники международных миротворческих миссий рассказывали, в частности, о том, как с помощью невооруженного беспилотника Heron 1 — предшественника дрона Heron TP — они неоднократно становились свидетелями нападений на лагеря или патрули бундесвера в Афганистане и Мали, и никак не могли защитить своих товарищей.

О том, что в подобных ситуациях пилоты дронов испытывают невероятный стресс, еще в октябре рассказывал депутатам бундестага председатель немецкого Союза военнослужащих Андре Вюстнер (André Wüstner). Тогда он подчеркнул, что, имея вооруженные беспилотники, можно было бы обеспечить более надежную защиту передовых оперативных баз немецких военнослужащих, автоколонн и патрулей, участвующих в зарубежных миротворческих миссиях.

До сих пор в особо опасных ситуациях солдаты бундесвера обращаются к командованию с просьбой отправить к месту событий истребители, при этом драгоценное время может быть упущено. Если бундесвер не получит вооруженные дроны, это будет означать, что «мы безрассудно рискуем жизнью наших солдат», заявила министр обороны ФРГ 16 декабря в интервью еженедельнику Der Spiegel.

«Роль вооруженных беспилотников не стоит преувеличивать»

У аргумента о более надежной защите солдат в немецком бундестаге много сторонников. Армии других стран уже давно используют боевые беспилотники, говорит эксперт по оборонной политике фракции ХДС/ХСС Хеннинг Отте (Henning Otte). Он считает «аморальным отказывать немецким солдатам в технологиях, которые защищают жизни людей». В Европе вооруженные дроны есть, к примеру, в армиях Великобритании, Франции, Сербии и Украины.

Но насколько убедителен аргумент защиты военнослужащих, который используют сторонники оснащения дронов ракетами? В значительной степени это зависит от сценария военных действий, объясняет эксперт по беспилотным летательным аппаратам Аня Дальманн (Anja Dahlmann) из берлинского Фонда «Наука и политика» (SWP). Необходимости использования боевых беспилотников для национальной обороны, по ее словам, нет: «В этом случае военные действия велись бы и в воздухе, и тогда такие маленькие и относительно медленные беспилотники можно было бы очень быстро сбить».

Другое дело — зарубежные миссии бундесвера, где военные подвергаются риску нападения повстанцев или террористических группировок, продолжает она. В таких случаях было бы полезно иметь в оснащении вооруженный дрон, с помощью которого можно немедленно противостоять выявленной угрозе.

Но такие беспилотники — вовсе не панацея, подчеркивает Дальманн в беседе с DW. В ходе дискуссии, по ее словам, создается впечатление, что если у бундесвера будут в наличии дроны с ракетами, военнослужащие будут «превосходным образом защищены, и с ними больше ничего не сможет произойти. Но это не так». Кроме того, речь идет всего о пяти беспилотниках Heron TP, которые будут распределены между зарубежными миссиями, и этого слишком мало.

Наличие у бундесвера боевых дронов — вопрос времени

Единого мнения по этому вопросу нет не только внутри правящей коалиции, но и в целом в парламенте: либералы из Свободной демократической партии Германии (СвДП) и популистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) агитируют за вооружение беспилотников. «Зеленые» и левые традиционно выступают против. Последние даже обратились к бундестагу с призывом проголосовать на следующей неделе против оснащения бундесвера вооруженных дронов.

Противники этой идеи выдвигают еще один аргумент: если у немецкой армии будет это оружие, то в будущем нельзя исключить участия бундесвера в более опасных зарубежных миссиях. Сейчас для зарубежных международных операций Германия предпочитает предоставлять военных инструкторов, наблюдательный персонал или специалистов по материально-техническому обеспечению, но не боевые силы. Повышение уровня безопасности, которое обеспечивают боевые беспилотники, может привести к тому, что союзники Германии по НАТО усилят давление на нее, и ситуация изменится.

Впрочем, даже если бундесвер пока и не получит вооруженные беспилотники, курс в этом направлении уже проложен. В настоящее время подразделение Airbus Defence and Space в баварском Манхинге разрабатывает беспилотник Eurodrone, который должен быть вооружен. И в оборонном бюджете на 2021 год, который одобрила, в том числе, и СДПГ, предусмотрены для этого дополнительные миллионы. Так что наличие у немецкой армии дронов с ракетами — это лишь вопрос времени.

Minval.az