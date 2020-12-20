В Билясуварском районе состоялись похороны военнослужащего Ганбарли Вусала Илькин оглу, ставшего шехидом в Отечественной войне.

Сначала в селе Гюнешли состоялась церемония прощания.

Затем Вусала Ганбарлы похоронили на кладбище в родном селе. На похоронах присутствовали близкие шехида, жители села и представители власти района. Трехцветный азербайджанский флаг, в который обернули гроб шехида, передали родственникам шехида, сообщает «Репорт».

Отметим, что Вусал Ганбарлы родился в 1995 году в селе Гюнешли Билясуварского района. Он добровольно отправился на Отечественную войну и около 2 месяцев считался пропавшим без вести.

Minval.az