Выбитые из оккупированной Шуши армяне оставили мавзолей Вагифа в крайне плачевном состоянии. Подробности – в нижеследующем репортаже.
Выбитые из оккупированной Шуши армяне оставили мавзолей Вагифа в крайне плачевном состоянии. Подробности – в нижеследующем репортаже.
Дата: 2020/12/20 21:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Вусал Ганбарли добровольно отправился на Отечественную войну и около 2 месяцев считался пропавшим без вести
Шуша постепенно преображается
14 находившихся в кафе клиентов были оштрафованы
Обнаружено 416 единиц взрывоопасных предметов
Будьте бдительны!
Началась доставка им различных продуктов питания, посылок со средствами личного ухода и гигиены
Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике
Содействие им оказывают российские коллеги
Карабах — один из основных регионов Азербайджана, где формируются местные водные запасы