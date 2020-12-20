Министерство внутренних дел предупредило граждан о фейковых аккаунтах на имя руководства страны в социальных сетях, вводящих в обман пользователей.

Начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что в социальных сетях создаются фейковые аккаунты на имя руководства страны, на которых размещаются платные рекламные баннеры различных сайтов:

«При переходе на указанные адреса они перенаправляются на рекламные сайты и запрашивают регистрационные данные и данные карты для доступа. Таким образом, имеются попытки похищения данных карт пользователей, которые ввели свои данные. В связи с этим Министерство внутренних дел и другие соответствующие государственные структуры взяли этот вопрос под контроль и проводят расследование. Министерство внутренних дел призывает граждан не верить таким фейковым аккаунтам и проявлять бдительность при пользовании социальными сетями».

Minval.az