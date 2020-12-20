Урожайность хлопка в Азербайджане с начала года возросла.

Об этом говорится в сообщении «Азербайджанской промышленной корпорации» (АПК).

«В Агджабеди, одном из крупнейших хлопководческих районов страны, с полей собраны 37,612 тысячи тонн хлопка», — говорится в сообщении.

По данным, в 2020 году в этом районе на основе договоров с ООО «Азерпамбыг», ООО «MKT Production Commercial» и ООО «P-Agro» хлопок был выращен на площади 10,689 тысячи гектаров.

«Каждый день с полей собирают более 100 тонн урожая. Урожайность с гектара составляет 35,19 центнера. Производство хлопка увеличилось на 5,513 тысячи тонн, а средняя урожайность — на 4,49 центнера с гектара»,-сообщает АПК.

Minval.az