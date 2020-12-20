В соцсети Facebook опубликовали видео с церемонии награждения за отличную военную службу в США. Ярким событием мероприятия стало неожиданное для присутствующих «Карабах — это Азербайджан!» из уст одного из военных.

Награждаемые военные, стоя на сцене перед залом гостей, выходили вперед и называли свои имена. В их числе оказался и уроженец Азербайджана Найми Амиралиев, ныне Джон Наими Амирал, отмечает «Вестник Кавказа». Он выступил вперед и назвал не только свое имя, он также прокричал девиз своей родины. В зале раздались аплодисменты.



Minval.az