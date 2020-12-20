В городе Бурса на северо-западе Турции начала работу выставка фотографий под названием «Карабах — это Азербайджан!».

В экспозиции на площади Демократии 22 снимка фотокорреспондентов агентства «Анадолу», увидеть их можно будет в течение недели.

Выставка посвящена победе Азербайджана в Карабахской войне.

Глава муниципалитета района Османгази Мустафа Дюндар, в котором проходит выставка, отметил, что Турция рада победе Азербайджана над оккупантами.

«Мы хотели бы, чтобы все жители Бурсы разделили радость победы Азербайджана», — приводит «Вестник Кавказа» слова Дюндара.

Minval.az