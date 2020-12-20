В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 4.5.
Землетрясение произошло в 09:26 по местному времени в районе Гатур провинции Западный Азербайджан на глубине 5 км, сообщает АПА.
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 4.5.
Землетрясение произошло в 09:26 по местному времени в районе Гатур провинции Западный Азербайджан на глубине 5 км, сообщает АПА.
Дата: 2020/12/20 15:42
Раздел: Азербайджан, Мир
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Об этом говорится в сообщении «Азербайджанской промышленной корпорации»
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