В Агдамском районе Азербайджана продолжается строительство Совместного турецко-российского центра мониторинга договоренностей по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции.

«В соответствии с Меморандумом, подписанным Турцией и РФ по событиям в Азербайджане, предпринимаются шаги по скорейшему задействованию центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня. Соответствующие усилия координируются с Азербайджаном и РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках шагов по поддержке Вооруженных сил Азербайджана, в освобожденных от оккупации Армении азербайджанских районах работают две команды саперов общей численностью в 135 человек. Еще 15 групп турецких экспертов, общей численностью в 64 человека, проводят обучение азербайджанских военных по вопросам разминирования территорий.

«Турция и далее продолжит поддержку братскому Азербайджану в свете лозунга «Одна нация — два государства», — подчеркивается в сообщении.

Minval.az