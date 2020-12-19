Номинальные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2020 года сократились относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно данным Госкомстата, номинальные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2020 года составили 50,17 миллиардов манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 1,3 процента.

За последний год номинальный доход на душу населения в Азербайджане снизился на два процента и составил 5 029 манатов.

Minval.az