Утверждены «Условия и порядок обеспечения лиц с инвалидностью средствами реабилитации». В правилах указано количество, сроки использования, ремонта, или, при необходимости, досрочной замены средств реабилитации, и какие учреждения должны предоставлять средства, сообщили Report в Кабинете министров.

Согласно правилам, право на получение средств реабилитации обеспечивается решением комиссий Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда: «Все виды средств реабилитации предоставляет Центр протезно-ортопедической реабилитации, находящийся в подчинении агентства, только легковой автомобиль предоставляется Агентством социальных услуг в порядке очередности. Лица, получившие инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, обеспечиваются легковыми автомобилями вне очереди».

В то же время было отмечено, что лицам с инвалидностью, желающим получить автомобиль и моторное кресло, за счет государства может быть предоставлено только одно из двух средств по выбору, а второе придется приобретать за свой счет:

«При выдаче легкового автомобиля право пользования им предоставляется инвалиду и его родственнику, проживающим с ним в одном населенном пункте, но автомобиль хранится на учете в Минтруде. Только после смерти инвалида автомобиль передается в собственность его семьи, если же у умершего нет семьи, то автомобиль (либо моторное кресло) изымается и предоставляется другому нуждающемуся инвалиду в порядке очередности».

Minval.az